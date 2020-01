Operaio rapina banca a Bologna: ‘Mio figlio è malato, lo stipendio non basta’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Avrebbe rapinato la banca perché spinto dalla disperazione, non potendo, col solo stipendio, mantenere la famiglia e garantire le cure al figlio malato di diabete. Lo ha raccontato al giudice, durante l'udienza di convalida, il 25enne Michele S., che lunedì scorso ha tentato con un complice la rapina in una filiale Unicredit di Bologna; i due sono stati arrestati. Leggi la notizia su fanpage

bolognatoday : Rapina la banca, poi confessa davanti al Giudice: “Mio figlio malato, la paga da operaio non basta”… - Nutizieri : Rapina la banca, poi confessa davanti al Giudice: “Mio figlio malato, la paga da operaio non basta”… - VoceDiStrada : Bologna. E' in pausa pranzo, rapina in banca: arrestato operaio campano -