Onorificenza a Torino per Liliana Segre, tornano i giorni del rispetto (Di venerdì 17 gennaio 2020) tornano i giorni del rispetto per Liliana Segre, la senatrice a vita sfuggita dai campi di sterminio. Negli scorsi mesi la Segre era finita al centro del dibattito pubblico successivamente all’istituzione di una commissione parlamentare a lei intitolata, destinata a combattere l’annosa battaglia dell’odio. Una problematica che sempre di più assume contorni sociali, soprattutto con … L'articolo Onorificenza a Torino per Liliana Segre, tornano i giorni del rispetto proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

