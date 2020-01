Olimpica Avellino a caccia della vittoria: sabato la sfida contro l’As Ischia Pallavolo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – sabato 18 gennaio, in sinergia con l’Open day della scuola Amatucci con inizio fissato per le ore 16.00 l’Olimpica Avellino affronterà l’As Ischia Pallavolo nell’incontro valevole per la 12’giornata del campionato nazionale di serie B di Pallavolo. Gli irpini sono a caccia della vittoria contro una diretta concorrente per alimentare le speranze di salvezza. L’incontro si disputerà nella palestra dell’Ipia Amatucci; è prevista la presenza di numerosi giovani dell’intera provincia che, in occasione dell’open day dell’Istituto e della visita alle strutture dello stesso, potranno accedere alla palestra, sicuramente una delle migliori strutture sportive scolastiche dell’intera Provincia. È sempre durante l’Open day dell’Amatucci partirà in collaborazione con la Pro loco di Mercogliano la ... Leggi la notizia su anteprima24

