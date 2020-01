Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: tutti i podi, i risultati e le medaglie di venerdì 17 gennaio. (Di venerdì 17 gennaio 2020) Oggi venedì 17 gennaio si è disputata la sesta giornata delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, a Losanna (Svizzera) sono stati assegnati due titoli. Di seguito tutti i risultati e i podi di venerdì 17 gennaio alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. podi Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 OGGI (17 GENNAIO): SLITTINO SINGOLO FEMMINILE: 1. Merle Malou Fraebel (Germania) 2. Jessica Doreen Degenhardt (Germania) 3. Diana Loginova (Russia) SLITTINO DOPPIO MASCHILE: 1. Moritz Jaeger/Valentin Steudte (Germania) 2. Kaspars Rinks/Ardis Liepins (Lettonia) 3. Mikhail Karnaukhov/Iurii Chirva (Russia) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Leggi la notizia su oasport

EnricoLetta : A #Pechino, dove trovo alta la soddisfazione per l’accordo sul commercio con #Trump. E dove vedo che la preparazion… - RivieraSportit : Limone in festa per il rientro di Edoardo Saracco, bronzo nello sci alpino alle Olimpiadi invernali giovanili - mariofontana71 : Pattinaggio artistico, Alessia Tornaghi chiude in bellezza le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. L’azzurra terza a… -