“Ogni tanto lo faccio”. Teresanna Pugliese provoca sui social: gambe in mostra e fisico al top (Di venerdì 17 gennaio 2020) Teresanna Pugliese, ex di Francesco Monte, torna a farsi vedere sui social. . Non ha messo da parte la sua carriera, in questi anni la si è vista spesso in tv come opinionista, ospite fissa di alcuni programmi condotti da Barbara D’Urso. Ovviamente della ragazza di Uomini e donne qualcosa è rimasto, ma tanti sono stati i cambiamenti: nel 2015 Teresanna è diventata mamma del piccolo Francesco, il bimbo avuto dal marito Giovanni Gentile. Su Instagram spesso e volentieri vengono pubblicati scatti che raccontano la quotidianità dell’ex tronista, ma non solo. I fan più affezionati sanno che la giovane pubblica anche foto prese da shooting professionali, che mettono in evidenza il suo corpo da favola. Continua dopo la foto «Ciao sono Teresanna ho 32 anni e ogni tanto faccio la sexy», recita la didascalia dell’ultimo scatto intrigante, che ritrae l’ex tronista con una specie di blusa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

