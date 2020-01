"Oggi ci vorrebbe Mussolini". Ma la sinistra non perdona le parole della nonna di Fedez - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Galici Bufera su Fedez e su sua nonna dopo che la signora ha espressio le sue simpatie verso il Ventennio. Tanti i commenti negativi da parte di utenti di sinistra che non hanno gradito le esternazioni Il nuovo progetto di Fedez, in collaborazione con lo youtuber Luis Sal, ha già creato scalpore. La partecipazione di sua nonna Luciana insieme al rapper Bello Figo Gu ha scatenato la rabbia di moltissimi fan di sinistra del marito di Chiara Ferragni, che hanno trovato inopportune le parole dell'anziana signora sul fascismo. Luciana Violini è una delle presenze più importanti nella vita di Fedez, che da qualche mese ha deciso di introdurla nel mondo dei social. Spesso la coinvolge nelle sue storie ma la signora ha anche un suo profilo Instagram che conta oltre 230mila seguaci. Non male per un'ottantenne, che come tanti altri suoi coetanei pare non avere remore a dire ... Leggi la notizia su ilgiornale

