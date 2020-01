Ocean Viking di nuovo in mare e carica a bordo altri migranti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La nave ha soccorso un'imbarcazione in avaria al largo delle coste della Libia. Portati in salvo 39 migranti, tra cui 5 donne La Ocean Viking è di nuovo in mare. E questa mattina all'alba, nelle acque del Mar Mediterraneo si è svolta una nuova operazione. La nave di Medici senza frontiere e Sos Meditérranée, che batte bandiera norvegese, ha soccorso 39 migranti. La notizia è stata resa nota su Twitter da Sos Meditérranée, che ha spigato la difficile operazione di salvataggio di un'imbarcazione in avaria a 35 miglia dalle coste libiche. I migranti si trovavano su "una barca di legno instabile", che, sferzata dalle onde alte e dal vento forte di era ritrovata alla deriva nel Mediterraneo. BREAKING: Oggi all’alba la #OceanViking ha completato un difficile soccorso di 39 persone da una barca in avaria, a 35MN dalla costa #Libica. Con onde alte & vento ... Leggi la notizia su ilgiornale

