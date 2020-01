Nuovo digitale terrestre: come verificare la compatibilità della TV (Di venerdì 17 gennaio 2020) A partire dal prossimo anno si compirà lo switch off del digitale terrestre attualmente in uso, ovvero il Dvb-T1, con il passaggio al Nuovo standard Dvb-T2. Avremo due anni di tempo per adeguarci e oggi vedremo assieme come fare per capire se il proprio televisore è compatibile oppure no. Nuovo digitale terrestre Dvb-T2 Sono due gli anni a disposizione per potersi adeguare al Nuovo standard Dvb-T2. Per verificare se la propria televisione sia compatibile oppure debba essere cambiata, è sufficiente fare degli appositi test. In particolare bisognerà semplicemente digitare i numeri 200 e 100 sul telecomando. Se sullo schermo appare la scritta “Test HEVC Main10“, ovvero lo standard di trasmissione che diventerà obbligatorio dal giugno del 2022, allora vuol dire che il proprio televisore è in grado di supportare la nuova tecnologia. In caso contrario non è detto che la ... Leggi la notizia su notizie

