Nuovo digitale terrestre, come capire se il tuo televisore è compatibile (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Nuovo digitale terrestre sta arrivando. Entro il 2022, il panorama televisivo italiano è destinato a essere nuovamente rivoluzionato, proprio come avvenne nel 2012 con lo switch off dall'analogico. Dopo il via libera del governo all'erogazione del bonus TV da 50 euro - che può essere richiesto al momento dell'acquisto di un decoder o di un televisore - è cominciata la riorganizzazione delle frequenze in vista della staffetta tra il vecchio e il Nuovo segnale che comincerà in alcune regioni a partire dal prossimo anno. Quando parte il Nuovo digitale terrestre In Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e le province di Trento e di Bolzano questo procedimento finirà il 31 dicembre 2021, altre regioni (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna) prevedono il passaggio entro il 31 marzo ... Leggi la notizia su gqitalia

giulio_galli : RT @sole24ore: Nuovo digitale terrestre, come verificare se il tuo televisore va cambiato - riccituttulanno : RT @sole24ore: Nuovo digitale terrestre, come verificare se il tuo televisore va cambiato - soniabetz1 : RT @sole24ore: Nuovo digitale terrestre, come verificare se il tuo televisore va cambiato -