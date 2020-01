Nuove accuse ad Autostrade. Pressioni sui periti del Morandi. Altra indagine aperta dalla Procura di Genova. I tecnici della Spa tartassavano i consulenti del gip (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che le riunioni tra periti per chiarire le cause del crollo del ponte Morandi fossero tese, era lecito aspettarselo. Ma che sfociassero addirittura in pesanti Pressioni lamentate dai consulenti e finite in una segnalazione in Procura, per giunta messa nero su bianco dal gip Angela Nutini, davvero nessuno se lo sarebbe immaginato. Eppure è proprio questo l’ultimo sviluppo sulla tragedia che, ad agosto scorso, è costata la vita a 43 persone e su cui, ora, il pubblico ministero Francesco Cozzi dovrà valutare se vi siano gli estremi di reato e quindi se sia il caso di aprire un nuovo fascicolo d’indagine. Le Pressioni si sarebbero verificate nel corso degli incontri che, settimanalmente, vedono confrontarsi i consulenti nominati dal giudice per le indagini preliminari e quelli scelti da alcuni degli indagati di Autostrade e di Spea. In particolare durante l’incontro dello scorso 19 ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

stomigrando : «Facevamo campagna per la Lega» Nuove accuse dall’inchiesta di Latina | il manifesto - Barbaga3Gaetano : RT @CatelliRossella: Usa, al via l'impeachment al Senato. E contro Trump arrivano nuove accuse - CatelliRossella : Usa, al via l'impeachment al Senato. E contro Trump arrivano nuove accuse -