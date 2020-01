Non siamo un Paese per papà (che stanno a casa) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stefano Zecchi Il papà può prendersi un po' di giorni di congedo per stare più vicino al proprio figlio appena nato. Un provvedimento molto civile, non solo per la condivisione con la madre delle fatiche per far crescere nei primi mesi di vita il bambino, ma anche perché il papà incomincia così a essere subito chiamato alla responsabilità nella crescita di suo figlio. Un provvedimento così civile che, come tutto ciò che è molto civile, nasconde pericolose insidie. Incominciamo dal fatto che il papà deve chiedere al capufficio il periodo di congedo. Non è una decisione facile (come ovviamente non lo è per le donne): gli si spezza un ritmo di lavoro, s'insinua il timore che gli venga fatta qualche scorrettezza, non sa cosa trova al suo rientro. Insomma, insicurezze e paure superabili, che tuttavia possono passare in secondo piano se il papà è in una buona posizione nel suo ... Leggi la notizia su ilgiornale

matteosalvinimi : Questi battono tutti, da vedere assolutamente! ?????? Non solo i pesciolini di Piacenza non riuscivano a intendersi su… - matteorenzi : Molti giornali oggi titolano “Strappo di @ItaliaViva” sulla #prescrizione. Non siamo noi che strappiamo: noi siamo… - lucianonobili : Costruire @ItaliaViva non è stata una scelta comoda, ma coraggiosa. Abbiamo lasciato certezze per combattere per le… -