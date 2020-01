Non è vero che nessun soldato americano è stato ferito nell’attacco iraniano dell’8 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) 11 soldati si sono fatti male, al contrario di quanto avevano detto inizialmente il Pentagono e Donald Trump Leggi la notizia su ilpost

LauraGaravini : Vero @DantiNicola.Come paese democratico non possiamo accettare violazione #dirittiumani in #Venezuela da parte del… - CarloCalenda : Allora ti rispondo. Non solo sono antifascista ma sono profondamente convinto che la democrazia liberale è il più p… - CarloCalenda : Vero. Ma sempre dumping rimane. Le due cose non si elidono. -