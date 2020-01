Noemi Letizia pensò al suicidio dopo le notizie legate a Berlusconi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ha ammesso da poco di averci pensato. Noemi Letizia, all’epoca dello scandalo legato al nome di Berlusconi, pensò persino ad una dolorosa soluzione Noemi Letizia (Fonte foto: Getty Images) Il settimanale, Oggi, ha da poco pubblicato un’intervista, con protagonista, Noemi Letizia, oggi ventottenne napoletana, madre di tre bambini ed imprenditrice. Noemi, che ha un passato anche come valletta ed attrice, oggi è in tv con il reality:“The real housewives”. Ma tornare alla vita di tutti i giorni, non è stato per niente facile, per la bella napoletana, coinvolta in uno degli scandali che colpì Silvio Berlusconi, ormai dieci anni fa. Allora, Berlusconi, partecipò alla festa per il diciottesimo compleanno della ragazza, scatenando le ire di Veronica, allora, sua moglie. Sull’argomento poi, ricalcarono più riviste di gossip e la notizia ... Leggi la notizia su chenews

