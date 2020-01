Noemi Letizia dopo dieci anni si racconta “Dopo Berlusconi ho pensato al suicidio. Ho trascorso mesi in casa senza uscire, piangevo sempre, diventai anoressica e non mi fidavo di nessuno” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Noemi Letizia è tornata a far parlare di se dopo dieci anni dall’anno 2009 quando suscitò scandalo la presenza di Silvio Berlusconi a Casoria per la sua festa per il compimento del 18esimo anno. Noemi Letizia ora vive con un compagno. La sua vita sentimentale non è stata serena si è sposata e ha avuto due figli ma dopo sette anni di matrimonio si è separata. Ora Noemi vive con un altro compagno e con il loro figlio. Noemi Letizia ha deciso di partecipare a un reality show in tv a un solo scopo mostrarsi com’è veramente. La bellissima donna sta partecipando al reality “The Real Housewives di Napoli” che va in onda su RealTime. La giovane donna ha detto che: «Ho deciso di fare questo reality, per mostrare a tutti chi sono veramente. Per troppo tempo ho seguito un copione scritto da altri, da sanguisughe che si fingevano interessate alla mia carriera professionale, a finti ... Leggi la notizia su baritalianews

infoitcultura : Ricordate Noemi Letizia? Presto sarà in un reality show - infoitcultura : Parla Noemi Letizia, al debutto in tv: “Dopo Silvio Berlusconi pensai al suicidio…” – - infoitcultura : Noemi Letizia Dopo lo scandalo ho sofferto di anoressia e ho pensato al suicidio -