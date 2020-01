Nicola Savino replica alla Gregoraci: "Mai parlato di destra e sinistra, io non discrimino" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Novella Toloni Nicola Savino si difende dalle accuse di Elisabetta Gregoraci rispondendo alla showgirl durante la sua trasmissione radiofonica "Deejay Chiama Italia" La polemica sull'esclusione di Elisabetta Gregoraci da "L'Altro Festival" non si smorza e coinvolge un po' tutti i personaggi che gravitano intorno a Sanremo. Dopo la pubblicazione del post di accuse della showgirl calabrese nei confronti di Nicola Savino, il popolo del web si è schierato in sua difesa. La Gregoraci sarebbe stata clamorosamente esclusa dalla co-conduzione del dopo Festival a causa della "presunta appartenenza politica alla destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di sinistra". Mentre sui social la discussione si è subito infiammata, a stretto giro era arrivata anche la risposta di Flavio Briatore che non ha risparmiato il conduttore: ... Leggi la notizia su ilgiornale

baletta71 : RT @RadioSavana: Se sei italiana e di destra niente Festival di Sanremo: Elisabetta Gregoraci fatta fuori con prepotenza. Vogliono solo fis… - trash_italiano : Nicola Savino risponde alle accuse di Elisabetta Gregoraci - infoitcultura : Sanremo 2020, Amadeus su Elisabetta Gregoraci esclusa da Nicola Savino: “Deve rispettare i no” -