Nicola Savino ha escluso Elisabetta Gregoraci da L’Altro Festival? La replica del

Elisabetta Gregoraci accusa Nicola Savino di averla esclusa da L'Altro Festival, ecco come ha replicato il conduttore Elisabetta Gregoraci non co-condurrà L'Altro Festival insieme a Nicola Savino, a farlo sapere è stata lei stessa tramite un lungo post pubblicato ieri su Instagram. La conduttrice ha accusato Savino di averla esclusa. Nel suo post di sfogo si legge: "Non farò parte del cast de 'L'Altro Festival' così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai". Elisabetta Gregoraci ha spiegato: "Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino, con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione. E nel farlo ha addotto motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata ...

