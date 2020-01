Newcastle-Chelsea | Premier League | pronostici

Premier League - Newcastle-Chelsea : probabili formazioni - pronostico e quote : Premier League, Newcastle-Chelsea: probabili formazioni, pronostico e quote Newcastle-Chelsea è il posticipo del sabato della 23esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 di sabato 18 gennaio presso il St. James’ Park di Newcastle upon Tyne. Il Newcastle adesso si trova in tredicesima posizione con 26 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Wolverhampton per 1-1. Non male ...