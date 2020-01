Nazionale di Lega Serie A, 29 anni fa l’ultima volta: ma adesso come sarebbe? [FOTOGALLERY] (Di venerdì 17 gennaio 2020) 29 anni fa. Anzi, per l’esattezza, 29 anni e un giorno. Il 16 gennaio del 1991 andò in scena l’ultima partita della Nazionale di calcio della Lega Serie A. I più giovanotti, forse, non sanno di cosa si tratti. Eccolo spiegato. Stiamo parlando della Nazionale di Serie A composta dai calciatori che facevano parte del campionato italiano. L’idea, nata nel 1960 dall’allora presidente della Lega Nazionale Professionisti Giuseppe Pasquale, si protrasse per una trentina d’anni, con ben 11 amichevoli (7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte il bilancio). Niente più da quel 1991, difficoltà – diventata impossibilità – ad organizzare eventi ed amichevoli a causa dei fitti impegni dei club specie in campo europeo. Effettivamente, a ben pensarci, oggi sarebbe impossibile. Ma noi non siamo studiati e ci proviamo lo stesso. Non ad organizzare una partita, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

matteosalvinimi : Roba da matti! L'Europa vieta agli europarlamentari di esporre la propria bandiera sui banchi... Per Bruxelles l'i… - CalcioWeb : Nazionale di Lega Serie A, 29 anni fa l'ultima volta: ma adesso come sarebbe? [FOTOGALLERY] - - TPUTO14 : RT @matteosalvinimi: Roba da matti! L'Europa vieta agli europarlamentari di esporre la propria bandiera sui banchi... Per Bruxelles l'iden… -