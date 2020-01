Napoli, telecamere spia contro chi abbandona rifiuti in strada: subito tre denunciati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le telecamere spia attivate a Napoli per controllare l'abbandono di rifiuti in strada hanno già fatto emergere tre casi diversi, tra Ponticelli, San Carlo all'Arena e Zona Ospedaliera. Mezzi sequestrati e denunciati i responsabili. L'assessore clemente: "Ottimo sistema per contrastare questi comportamenti". Leggi la notizia su fanpage

corrmezzogiorno : #Napoli Vigili attivano «telecamere spia» anti-sversamenti rifiuti Video - zazoomnews : Sversamenti illegali di rifiuti a Napoli arrivano le telecamere spia - #Sversamenti #illegali #rifiuti - annmavi : RT @mattinodinapoli: Napoli, attivate le telecamere spia per scoprire chi sversa rifiuti illegalmente -