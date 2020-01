Napoli, quante assenze con la Fiorentina: addirittura 6 infortunati per Gattuso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Napoli, quante assenze con la Fiorentina: addirittura 6 infortunati per Gattuso Il Corriere dello Sport,... L'articolo Napoli, quante assenze con la Fiorentina: addirittura 6 infortunati per Gattuso proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

NapoliMania00 : A Canale21 programma sul Napoli, i soliti noti in trasmissione, lanciano un sondaggio al quale votano 20 persone e… - FrancoVox1 : @fattoquotidiano Pensate che ha deriso vigliacco un dislessico che nn ha esitato a querelarlo! Ma quante querele ha… - eduluongo : @CuoreIschitano ????????, per il Napoli quante ne ho fatte, come del resto per mia moglie. Per l'amore si fa questo ed… -