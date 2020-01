Napoli Open Innovation, dieci idee per il prossimo decennio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Educazione all’innovazione collaborativa, economia digitale, laboratorio delle professioni WEB e ICT, ricerca sulle e-skills e crowfunding per lo sviluppo dei progetti: sono alcuni dei dieci punti del programma di NOI-Napoli Open Innovation, l’Associazione indipendente presieduta da Costantino Formica, che in occasione del decennale della sua attività propone un ampio confronto, mercoledì 22 gennaio, alle ore 16,30 al Reinassance Hotel Mediterraneo (Via Ponte di Tappia, 25) sul tema “L’innovazione a Napoli e in Campania”. NOI-Napoli Open Innovation è un’Associazione indipendente, senza scopo di lucro, che nasce nel 2009 e annovera tra i soci docenti universitari, imprenditori, professionisti, docenti della comunicazione e della formazione. Grazie all’integrazione tra queste diverse competenze, l’Associazione ha messo a punto, ... Leggi la notizia su anteprima24

