Napoli, nuova contestazione a Insigne: l’ultimo gesto è veramente indecoroso [FOTO] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non accennano a placarsi le proteste a Napoli. Nuovo episodio di contestazione contro Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei, nelle ultime ore. Uno striscione esposto sotto casa di Insigne nelle scorse settimane per incitare lui e la squadra è stato imbrattato indecorosamente. L’autore del gesto ha ben pensato di contaminare lo striscione con un sacco di spazzatura sopra la testa del giocatore del Napoli. In basso la FOTO. Visualizza questo post su Instagram Nella giornata di ieri lo striscione dedicato a Lorenzo #Insigne, affisso sotto casa del capitano del #Napoli, è stato imbrattato con un sacco dell’immondizia a coprire il messaggio, un gesto di pessimo gusto. #unicapassione1926 Un post condiviso da (@unicapassione1926) in data: 17 Gen 2020 alle ore 6:38 PST LEGGI ANCHE –> Famiglia Insigne nei guai, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Napoli, nuova contestazione a #Insigne ?? l'ultimo gesto è veramente indecoroso ?? - - ToyotaNapoli : Vieni a scoprire tutte le #FantastichePromozioni relative a Nuova #Corolla, Nuovo #CHR ed a tutte le altre vetture… - camin72 : Non sono un adepto del Sarrismo, ho un'età troppo grande per abbracciare una nuova religione. Ma credo che il matri… -