Napoli non solo acquisti: almeno tre cessioni nel mercato di gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Napoli ha preso Demme e Lobotka, e per la prossima stagione ha acquistato Rrahmani, ma nel mercato di gennaio sfoltirà la rosa. Certa la cessione di Gaetano, in prestito alla Cremonese. Probabili invece gli addii di Ghoulam e di Amin Younes, che piace al Torino. Potrebbe essere ceduto anche Llorente. Leggi la notizia su fanpage

