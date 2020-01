Napoli, Insigne insultato: spunta un sacchetto della spazzatura – FOTO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Napoli, brutto gesto contro Lorenzo Insigne: spunta un sacchetto della spazzatura su uno striscione a lui dedicato E’ davvero un periodo per il Napoli, che dopo l’addio di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina non ha saputo rialzarsi. La società, ma anche alcuni giocatori simbolo, sono stati presi di mira dai fischi … L'articolo Napoli, Insigne insultato: spunta un sacchetto della spazzatura – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

goal : Little n' large ?? Napoli lead Perugia 2-0 in the Coppa Italia after two Lorenzo Insigne penalties ??… - annatrieste : Con Ciro Immobile la piccola Noemi che riceve da Insigne la maglia del Napoli. Cresci bene piccerella, questa è la… - CalcioWeb : #Napoli, nuova contestazione a #Insigne ?? l'ultimo gesto è veramente indecoroso ?? - -