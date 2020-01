Napoli – Fiorentina| Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di sabato18 gennaio in diretta e streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) La prima giornata di ritorno di Serie A continua con il match tra Napoli e Fiorentina. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN. Pesante sconfitta per il Napoli che perde fuori casa contro la Lazio con il risultato finale di 1 – 0 per i padroni di casa. Vittoria interna invece per la Fiorentina che batte la Spal per 1 – 0. Le due sconfitte consecutive hanno tenuto il Napoli a quota 24 punti in undicesima posizione; una vittoria in casa potrebbe determinare il cambio di rotta che le serve. 14esima posizione invece per la Fiorentina che a quota 21 punti deve stare attenta alle mire espansionistiche del Sassuolo. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Napoli – Fiorentina L’anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A tra Napoli e Fiorentina è un’esclusiva DAZN. Il ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

sscnapoli : ?? #NapoliFiorentina sarà diretta dall’arbitro #Pasqua di Tivoli ???? - DiMarzio : #SerieA | #Napoli, le parole di #Gattuso, in conferenza stampa, alla vigilia di #NapoliFiorentina - acffiorentina : | ?? | Viola in viaggio verso Napoli #ForzaVIola #NapoliFiorentina #Fiorentina -