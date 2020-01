Napoli, ecco le informazioni sui biglietti per Napoli-Lazio di Coppa Italia e Napoli-Juventus di campionato (Di venerdì 17 gennaio 2020) I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Lazio e per la gara di Campionato Napoli – Juventus sono in vendita dalle 15.00 di oggi. Le partite si disputeranno rispettivamente il 21 Gennaio 2020 ore 20.45 ed il 26 Gennaio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Lazio ad una tariffa speciale. Infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli – Juventus di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”. La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, per entrambe le partite e presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone. Alla luce della Determinazione del Casms n° 3 ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

