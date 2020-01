Music To Be Murdered By è il nuovo album di Eminem, uscito a sorpresa con il singolo di protesta Darkness (Di venerdì 17 gennaio 2020) A grande sorpresa è uscito il nuovo album di Eminem. Il rapper di Stan a questo giro non ci ha avvisati, anche se piovevano indiscrezioni da 50 Cent che aveva affermato di aver ascoltato del nuovo materiale di Marshall Mathers e dal produttore S1, che aveva riferito che lo Slim Shady internazionale era al lavoro su tanta nuova Musica. Il resto è tutto ciò a cui siamo abituati: Eminem carica il suo fucile e spara in alto, e questa volta si rivela la voce più potente contro il mercato delle armi libere negli Stati Uniti. Music To Be Murdered By, questo il titolo del nuovo album di Eminem, è uscito senza preavviso a mezzanotte insieme al singolo Darkness, un vero e proprio manifesto di protesta che si unisce al coro delle tante star che chiedono uno stop definitivo all'uso e allo smercio delle armi nel nuovo Continente. Sono passati due anni da Kamikaze e le cose sono peggiorate: ... Leggi la notizia su optimaitalia

