Multa da 11,5 milioni a Eni Gas e Luce per telemarketing e contratti non richiesti (Di sabato 18 gennaio 2020) Eni Gas e Luce Multato dal Garante della Privacy per telemarketing e contratti non richiesti. Sanzione da 11,5 milioni di euro. ROMA – Eni Gas e Luce Multato dal Garante della Privacy per telemarketing e contatti non richiesti. Si tratta di una doppia sanzione: la prima da 8,5 milioni di euro riguarda trattamenti illeciti nell’attività di vendita e di teleselling. La seconda da 3 fa riferimento alle violazioni nella conclusioni di accordi non voluti dagli utenti nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Si tratta di una prima sanzione importante con il Garante che ha ribadito il proprio pugno duro in caso di violazioni della privacy dell’udente. Una Multa ‘importante’ per l’azienda che la dovrà pagare nelle prossime settimane. Eni Gas e Luce Multata dal Garante della Privacy Gli accertamenti sono iniziati negli scorsi mesi dopo ... Leggi la notizia su newsmondo

