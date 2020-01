Mucca terrorizzata si inginocchia nel macello per chiedere la libertà (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chi lo ha detto che gli animali non hanno un’anima? E che non sono in grado di capire cosa il destino (o il crudele essere umano) ha riservato loro per il futuro? Questa è la storia di una povera Mucca terrorizzata perché sa di essere destinata al macello, che si inginocchia per chiedere di essere risparmiata e di essere rimessa in libertà. Ci troviamo all’interno di un mattatoio nella città di Tongyu, nel sud della Cina. Qui c’è una povera Mucca, incinta e piena di paura. Sa cosa sta per accadere. Sa che la sua vita sta per finire. Chi lavora in quel macello ha raccontato con estrema tristezza quello che l’animale ha fatto quando si è accorta quale destino le era stato riservato. La Mucca si è letteralmente inginocchiata, per chiedere non solo che fosse risparmiata la sua vita, ma anche la vita del vitellino che ancora portava nel suo grembo. Tutte le mamme ... Leggi la notizia su bigodino

LauraGio_75 : @OrNella41010166 @MariaAversano1 Guardare la faccia della mucca... è terrorizzata! - klev88 : @matteosalvinimi Io vedo una mucca terrorizzata.Ha spalancato gli occhi dalla paura -