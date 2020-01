Movida violenta: controlli straordinari della Polizia di Stato al Vomero (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: controlli straordinari della Polizia di Stato al Vomero, tesi a contrastare il fenomeno della “Movida violenta”. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Campania, Lombardia e Piemonte, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, teso al contrasto del fenomeno della “Movida violenta”, tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti e l’area pedonale di via Luca Giordano. Sono stati sottoposti a controllo gli avventori di due agenzie di scommesse in via S. Abate e in via Porpora e quelli di un bar in via Recco. Nel corso dell’attività sono state identificate 353 persone, di cui 90 con precedenti di Polizia, e sono stati controllati 165 veicoli di cui 39 motoveicoli. Sono state contestate 4 violazioni al Codice della Strada, ... Leggi la notizia su 2anews

Jammasrl : Napoli, controlli su “movida violenta”: ispezionati anche due centri scommesse - Infondonews : Napoli, movida violenta al Vomero: controlli straordinari della polizia - Torrechannelit : Napoli- Straordinario controllo del territorio per la movida violenta, identificate 353 persone… -