Monti, lavori pedonalizzazione a marzo dopo set film Tom Cruise (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Il set di Tom Cruise sposta in avanti le lancette del cantiere per la pedonalizzazione di via Urbana a Monti, nel cuore di Roma. I lavori erano stati calendarizzati per il 15 marzo, ma molto probabilmente potrebbero subire una settimana scarsa di ritardo e aprire intorno al 20 dello stesso mese. È quanto hanno fatto sapere oggi alcuni tecnici del dipartimento Mobilita’ del Comune di Roma, a margine dei lavori della commissione dedicati a un’altra pedonalizzazione, quella di via San Giovanni in Laterano. Ormai, comunque, ci siamo. Tom Cruise permettendo, la prima parte dei cantieri per la realizzazione della grande isola ambientale di Monti sara’ attivata nella seconda meta’ di marzo. I lavori serviranno a pedonalizzare via Urbana e per allargare i marciapiedi su via dei Serpenti. Dureranno circa 5 mesi. Poi si aprira’ la fase due, “la cui ... Leggi la notizia su romadailynews

