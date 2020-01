Mobilitate 8 Regioni per un flop. Fallimento totale del Carroccio. Brescia, presidente Commissione Affari costituzionali: “La Lega ha cambiato tre sistemi elettorali in un mese” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Per la Lega è un Fallimento totale. Salvini ha cambiato tre sistemi elettorali in un mese. A dicembre aprì al proporzionale…” . Il presidente M5S della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, non usa giri di parole. La Consulta ha dichiarato inammissibile il quesito referendario promosso dagli otto Consigli regionali guidati dal Centrodestra a trazione leghista per l’abolizione della quota proporzionale del Rosatellum. Sorpreso dalla decisione o, piuttosto, un verdetto annunciato? “Era una impresa disperata e lo sapevano. Con la mossa sul conflitto di attribuzione è diventata ancora più palese. Dispiace per i cittadini di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria. Avrebbero meritato di meglio. I loro Consigli regionali avrebbero potuto impiegare il loro tempo su questioni più utili per il territorio e non ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

