Miriana Trevisan ritorno di fiamma con Pago? La verità (Di venerdì 17 gennaio 2020) Questo articolo Miriana Trevisan ritorno di fiamma con Pago? La verità è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Miriana Trevisan entrerà questa sera nella casa del GFVIP 4, in molti si domandano se non cerchi un ritorno di fiamma con Pago. Questa sera al Grande Fratello Vip 4 ci saranno diverse sorprese per i concorrenti, in particolar modo per Pago e Rita Rusic: entreranno infatti due loro vecchie conoscenze, stiamo parlando di Vittorio … Leggi la notizia su youmovies

cumdivido : Ospiti stasera al #GFVIP Vittorio vecchi gori per Rita rusic e miriana trevisan per pago #discordmercato - SfideTv : #gfvip ANTICIPAZIONI CHOC - DOPPIA ELIMINAZIONE - ADRIANA VOLPE VS LA RAI - Ospiti a sorpresa Vittorio Cecchi G… - zazoomnews : GF Vip 4: nella casa entrano Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan - #nella #entrano #Vittorio #Cecchi… -