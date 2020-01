“Mio figlio autistico ha unito la famiglia. E ora aiutiamo altri come lui a sorridere” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Monica: "Mio figlio Riccardo ha 14 anni e soffre del disturbo dello spettro autistico. Grazie a lui la famiglia ha consolidato dei legami forti di amore e collaborazione. Abbiamo anche creato un'associazione che si chiama "2 kiakere e 1 sorriso". Il nostro sogno è quello di dare vita a una microimpresa per dare dignità ai giovani come lui". Leggi la notizia su fanpage

