Mindhunter, futuro incerto per la serie tv crime di David Fincher - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Niccolò Sandroni La terza stagione di Mindhunter potrebbe non arrivare mai. Netflix libera il cast dagli impegni a causa dei progetti di David Fincher Mindhunter potrebbe non avere un continuo, la serie si sta arenando a causa dei progetti del regista David Fincher. Mindhunter, il successo delle due stagioni Il genere crime è sempre stato tra i più seguiti in campo seriale ma negli ultimi anni ha avuto una svolta significativa con un grande aumento nella qualità dei suoi titoli. La “rivoluzione” è iniziata con True Detective e la sua prima stagione ma è stata poi proseguita da Mindhunter, anche se non con la presenza costante che ci si aspettava. Mindhunter ha portato - nuovamente dopo House of Cards - in una serie tv i tratti tipici del cinema di David Fincher. Parliamo dei temi cruenti e della loro rappresentazione con colori freddi, segni distintivi di Fincher, aspetti ... Leggi la notizia su ilgiornale

