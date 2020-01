Milena Miconi a Vieni da me l’album di nozze, matrimonio organizzato in un mese (Foto) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stanno insieme da 18 anni si sono sposati a maggio, sono novelli sposi ma scherzano sul fatto di non essere per niente novelli: Milena Miconi e Mauro Graiani a Vieni da me mostrano il loro album di nozze, parlano del loro amore (Foto). Chi schiaccia per primo il pulsante non risponde alla domanda e il più delle volte è Milena a rispondere e si scopre un amore bellissimo che dura da 18 anni. Ci hanno messo un bel po’ a dire sì, questo perché lei da giovanissima aveva già sposato un altro uomo, poi per paura, per scaramanzia era restia alle seconde nozze. Hanno detto sì a maggio e non è vero che preparare tutto il necessario per i fiori d’arancio sia così complicato. Milena Miconi ha organizzato le sue nozze in un mese, solo un mese. Quando si sono conosciuti era appena finito il primo matrimonio della showgirl, non si sono piaciuti subito. Graiani era regista di un programma a cui stava ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

