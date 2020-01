Milano, sabato 18 gennaio la raccolta di vestiti per i senzatetto: 11 i punti per donare i vestiti (Di venerdì 17 gennaio 2020) sabato 18 gennaio a Milano sarà possibile donare i vestiti a chi non se li può permettere. L'iniziativa è stata portata avanti dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni del terzo settore. Gli organizzatori invitano chiunque volesse partecipare a consegnare sopratutto capi invernali, grazie ai quali i senza fissa dimora della città riusciranno a sopportare più facilmente il gelo dell'inverno. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Young @Inter a 1.5 più bonus a presenze @ManUtd: giocatore tra domani e sabato a Milano #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Young atteso a Milano tra domani e sabato. #Lazaro via in prestito. Le ultime sul mercato #Inter?? - albertoangela : #Meraviglie torna sabato prossimo su @RaiUno. Visiteremo il Duomo di #Milano con la testimonianza d'eccezione di… -