Milano, lite tra commerciante e ambientalista: “Ma non avete un c… da fare? Ti gonfio come un pallone” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tensione a Milano, in galleria Vittorio Emanuele, tra un commerciante e uno degli ambientalisti che ha partecipato al flash mob di Legambiente, Wwf e Fridays for Future per chiedere al sindaco Beppe Sala un’ordinanza che obblighi i negozianti a chiudere le porte dei propri locali. La lite tra i due è nata quando il commerciante si è rivolto al manifestante con un “non avete un cazzo da fare?” e quest’ultimo, in tutta risposta, ha provato a chiudergli la porta del negozio, provocando la sua reazione. L'articolo Milano, lite tra commerciante e ambientalista: “Ma non avete un c… da fare? Ti gonfio come un pallone” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

