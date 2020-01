Milan, si avvicina Dani Olmo per gennaio: non convocato dalla Dimano Zagabria (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo spagnolo Dani Olmo è ritornato prepotentemente nel calciomercato di gennaio del Milan nel momento in cui il tecnico dell Dinamo Zagabria ha dichiarato di non convocarlo: "E' distratto, tra trattando il suo futuro". Il Milan ha offerto 25 milioni più un quinquennale da 2.5 milioni ma il problema sono le alte commissioni dell'agente. Leggi la notizia su fanpage

