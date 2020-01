Migranti, in diminuzione gli arrivi in Europa (Di venerdì 17 gennaio 2020) I dati Frontex sui Migranti confermano un calo degli arrivi in Europa. Preoccupa, però, la situazione in Libia. ROMA – I dati Frontex sui Migranti confermano un calo degli arrivi in Europa nel 2019. Secondo l’agenzia, le uniche due rotte che hanno registrato un aumento sono quelle del Mediterraneo occidentale (+46%) e quella balcanica. In diminuzione, invece, la tratta Centrale (-41%) e Occidentali (-58%) con livelli ancora più bassi dal 2013. I numeri preliminari, inoltre, ribadiscono un calo generale degli arrivi del 6% con 139mila Migranti che sono sbarcati sulle coste del Mediterraneo. Un numero che rappresenta un -92% rispetto al picco del 2015. Preoccupa la situazione in Libia I numeri sono in calo ma il conflitto libico preoccupa Frontex. “Gli sviluppi a Tripoli – fa sapere l’associazione in conferenza stampa citata dall’Ansa ... Leggi la notizia su newsmondo

