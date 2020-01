Migranti: Grasso, ‘vicenda giunta mal gestita, minati organi di garanzia’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Trovo molto grave votare una regola, la perentorietà dei trenta giorni, e un minuto dopo l’eccezione ad personam cucita sui desiderata di Salvini. In questo modo si mina la funzione di garanzia di organi come la giunta del Regolamento e quella per le Immunità”. Lo scrive il senatore Pietro Grasso (Leu) in una nota.“Questa vicenda è stata mal gestita, come già ho avuto modo di denunciare nei giorni scorsi. A questo punto ogni decisione da parte mia e della maggioranza è possibile, dal momento che il voto determinante sarà quello successivo dell’Aula. Avremo modo coi colleghi di maggioranza di valutare insieme la giusta strategia. Ribadisco la mia convinzione assoluta: nessun ministro può essere o sentirsi sopra la Legge”.L'articolo Migranti: Grasso, ‘vicenda giunta mal gestita, minati organi di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

TV7Benevento : Migranti: Grasso, 'vicenda giunta mal gestita, minati organi di garanzia'... - zazoomblog : Migranti: Grasso ‘immediatezza? allora si doveva votare settimana scorsa’ - #Migranti: #Grasso #‘immediatezza? - annettesn011 : Dopo la decisione di bocciare la richiesta di più documenti sullo stato di salute dei migranti bloccati sulla Grego… -