Migliorare la qualità dell’aria: respirare a pieni polmoni col deumidificatore (Di venerdì 17 gennaio 2020) Passando molto tempo all’aperto, specie in aree urbane alquanto trafficate, spesso ci si preoccupa dello smog e dei suoi effetti sul nostro organismo, ma non si pensa invece ai rischi per la salute presenti anche all’interno delle mura domestiche, luogo in cui gli inquinanti provenienti dall’esterno si concentrano e si sommano a quelli da noi prodotti durante le attività quotidiane, quali ad esempio gas di combustione e composti organici volatili. Una ricerca condotta del SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale) stima che nei paesi sviluppati la popolazione sia solita trascorrere la maggior parte della giornata in luoghi chiusi, ragion per cui diventa fondamentale per la propria salute e il proprio benessere Migliorare la qualità dell’aria in questi ambienti, siano essi uffici o abitazioni. Infatti all’interno di una stanza una ventilazione inadeguata e un eccesso di umidità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

