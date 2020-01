Michele Bravi a Verissimo, silenzio rotto: le prime parole dopo l’incidente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Michele Bravi ha confessato ai microfoni di Verissimo i retroscena dell’incidente che lo ha visto coinvolto con la conseguente morte di una donna. Il difficile recupero per il trauma psicologico e il processo che dovrà affrontare Michele Bravi ha deciso di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata che andrà in onda il 18 … L'articolo Michele Bravi a Verissimo, silenzio rotto: le prime parole dopo l’incidente proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

trash_italiano : Michele Bravi a Verissimo: il ritorno in tv dopo l'incidente - DrApocalypse : #MicheleBravi a #Verissimo, 'aiutato da un angelo e da Always Remember Us This Way di Lady Gaga'… - zazoomblog : Michele Bravi a Verissimo tutta la sofferenza di questo periodo con un angelo al suo fianco - #Michele #Bravi… -