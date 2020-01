“Mi sono ingelosita”. GF Vip: Antonella Elia, ancora lei. Succede tra lei, Licia e Fernanda (Di venerdì 17 gennaio 2020) Antonella Elia continua a far parlare di sé all’interno della casa del Grande Fratello. La showgirl stavolta ha storto il naso davanti al rapporto tra Licia Nunez e Fernanda Lessa. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuto quando la showgirl si è resa conto della vicinanza tra la sua amica e la modella. Una chiacchierata fitta e piuttosto confidenziale. Antonella Elia infatti si è sfogata con Adriana Volpe, confessando una certa preoccupazione. Antonella Elia è, infatti, convinta che la Lessa stia cercando di mettere in atto una strategia. Scendendo nel dettaglio, dopo le nomination, Fernanda starebbe cercando di portarsi dalla sua parte Licia. Continua dopo la foto Almeno questo è ciò di cui è certa Antonella. Ricordiamo che sia la Elia che la Nunez hanno votato la Lessa per mandarla al televoto. Ed ecco che, durante questo sfogo della showgirl, è arrivata nella stanza da letto ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

