"Mi sento emarginata". Papà scagionato dal diario della figlia dopo 7 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Le persone mi stanno vicine solo se racconto certe cose”. Così un padre accusato di abusi è stato scagionato dal diario segreto della figlia dopo sette anni. A riportare la storia, avvenuta a San Giuliano Milanese, è il Corriere della Sera.Giovedì il Tribunale di Lodi ha assolto un cinquantenne con formula piena, perché il fatto non sussiste, ponendo di fatto fine alla sua odissea durata sette anni. Nel 2014 era stato accusato di aver commesso abusi sessuali e maltrattamenti sulla propria figlia (quando, appunto, lei aveva appena nove anni). Pregiudicato, l’uomo era finito sul registro degli indagati alla fine del 2006, dopo che lui stesso si era presentato dai carabinieri a sporgere denuncia perché la sua bambina aveva confidato alla madre di essere stata abusata da uno zio-nonno.A fare luce sulla vicenda le parole della ... Leggi la notizia su huffingtonpost

deverbia : @TehHarkster Anch'io voglio sapere!! Tutti ne parlano ma io non ho visto. Mi sento una emarginata - morevalenti : @orporick Idem per me; forse perché di alcune materie i libri proprio non esistevano! Più che emarginata mi sento v… - luvjiminv : Ma qualcuno di Firenze NO PERCHÉ MI SENTO EMARGINATA VOGLIO PIANGERE -