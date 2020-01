‘Mi metto a nudo…’: Romina infiamma i social, ecco cosa farà la figlia di Al Bano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Romina è pronta per una nuova avventura. La figlia di Al Bano dopo aver superato qualche piccola difficoltà sembra aver raggiunto il proprio equilibrio. A quanto pare, la giovane Carrisi volerà in spagna per un progetto davvero speciale. Spesso, come lei stessa ha raccontato si è trovata a dover fare i conti con il proprio cognome sentendo il peso e la responsabilità di un successo assicurato. Romina pronta per un nuovo progetto Romina Carrisi è pronta a rimettersi in gioco ed affrontare nuove sfide. La giovane, proprio come sua madre,è attratta dall’arte, motivo per cui si è dedicata molto alla fotografia. Recentemente, infatti la ragazza ha presentato una sua mostra fotografica, intitolata ‘Stanza’. Si tratta per l’esattezza della sua sesta mostra ma in questo caso, la presentazione è diversa dalle altre. Nello specifico è molto più intima e Romina ha deciso di mettere in ... Leggi la notizia su kontrokultura

