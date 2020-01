Meteo: WEEKEND avvolto da un FREDDA PERTURBAZIONE (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ci stiamo lasciando alle spalle l'ennesima lunga parentesi Meteo poco dinamico e contrassegnato da una potente egemonia anticiclonica che ha interessato praticamente tutto il nostro Paese. L'atmosfera dunque si è forse ricordata che l'inverno è fatto anche di pioggia, vento e neve e non solo di alte pressione, nebbie e inquinamento. Insomma, ora le cose stanno cambiando e il corso dell'ormai prossimo WEEKEND sarà contrassegnato da una FREDDA PERTURBAZIONE nord atlantica pronta a riportarci un un contesto Meteo decisamente più dinamico e capriccioso. I primi segnali di cambiamento, come già descritti in altri editoriali, si avranno già da oggi. Tuttavia la giornata peggiore sarà proprio quella che aprirà il fine settimana. Sabato infatti, dovremo fare i conti non solo con la PERTURBAZIONE in arrivo oggi, ma anche con la formazione di un vortice di bassa pressione che nel ... Leggi la notizia su meteogiornale

