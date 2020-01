Meteo ROMA: SOLE venerdì, PEGGIORA nel weekend (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA sarà ancora stabile venerdì, poi ci sarà un PEGGIORAmento per l'arrivo di una perturbazione che porterà qualche pioggia. Seguirà una fase più ventosa, che porterà un po' di sensazione di freddo nonostante temperature più o meno stabili. venerdì 17: quasi sereno. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1027 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 7°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Domenica 19: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord/Nord-Est 11 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Lunedì ... Leggi la notizia su meteogiornale

