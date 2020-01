Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 17 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per il weekend Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con qualche pioggia al mattino; tempo più asciutto in serata. Tempo generalmente stabile domenica con nuvolosità diffusa anche compatta sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +3°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge diffuse su tutti i settori, localmente più intense sulla costa e locali nevicate fino a 1200 metri sui rilievi. In serata il tempo tenderà a tornare stabile su tutto il territorio. Tempo stabile domenica con cieli prevalentemente nuvolosi sulla costa e sui settori interni nelle ore diurne come anche nelle ore serali; locali nevicate fino a 800 metri in Appennino. Meteo Italia: previsioni per il weekend Al Nord: Al mattino molte nubi sui settori centro-orientali con ... Leggi la notizia su romadailynews

