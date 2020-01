Meteo MILANO: qualche PIOGGIA tra venerdì sera e sabato. Poi migliora, un po' di FREDDO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO tenderà a peggiorare nella sera di venerdì, con prime precipitazioni. qualche fenomeno è atteso anche nella prima parte di sabato, seguiranno di schiarite. Le temperature caleranno ad inizio settimana, con ritorno di forti gelate notturne. venerdì 17: nuvoloso con rovesci. Stima PIOGGIA 5 mm. Temperatura da -1°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 21 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. sabato 18: nuvoloso con rovesci. Stima PIOGGIA 11 mm. Temperatura da 0°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 6 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 1300 metri. Domenica 19: poco nuvoloso. Temperatura da -2°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: ... Leggi la notizia su meteogiornale

